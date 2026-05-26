Megölte testvérét, megette a szemgolyóját, majd öngyilkos lett

Május 8-án holtan találták azt a kannibált az amerikai Pennsylvania államban, aki korábban, még 2025. február 22-én lemészárolta öccsét és megette a szemgolyóját. A férfi a Mercer megyei börtönben lett öngyilkos - számolt be róla a Metro hétfőn.

A 31 éves Matthew Hertgen-t azzal vádolták, hogy egy pszichotikus epizódja alatt brutálisan megölte 26 éves testvérét, Joseph-et közös luxuslakásukban, majd megcsonkította a testét.

A korábbi egyetemi futballistát márciusban Robert Lytle Mercer megyei bíró felmentette testvére meggyilkolásának vádja alól, elmebetegségre hivatkozva.

Testvére, Joseph, a Michigani Egyetemen szerzett üzleti diplomát (Fotó: Toms River Regionális Iskolakörzet)

Ettől függetlenül pszichológiai okokból megfigyelés és őrizet alatt tartották, ám az elmúlt egy évben többször is öngyilkosságot kísérelt meg.