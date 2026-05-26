Napernyő végzett egy asszonnyal, miközben a férjével vacsorázott
Megölte testvérét, megette a szemgolyóját, majd öngyilkos lett
Május 8-án holtan találták azt a kannibált az amerikai Pennsylvania államban, aki korábban, még 2025. február 22-én lemészárolta öccsét és megette a szemgolyóját. A férfi a Mercer megyei börtönben lett öngyilkos - számolt be róla a Metro hétfőn.
A 31 éves Matthew Hertgen-t azzal vádolták, hogy egy pszichotikus epizódja alatt brutálisan megölte 26 éves testvérét, Joseph-et közös luxuslakásukban, majd megcsonkította a testét.
A korábbi egyetemi futballistát márciusban Robert Lytle Mercer megyei bíró felmentette testvére meggyilkolásának vádja alól, elmebetegségre hivatkozva.
Ettől függetlenül pszichológiai okokból megfigyelés és őrizet alatt tartották, ám az elmúlt egy évben többször is öngyilkosságot kísérelt meg.
A májusi próbálkozás pedig végzetes lett számára.
A hátborzongató részletek sokkolták az Egyesült Államokat, különösen a család jó híre, a fiúk példaértékű neveltetése miatt.
Nyitókép: Mercer megyei börtön
Ha öngyilkossági krízisben van, öngyilkossági gondolatok foglalkoztatják, akkor a nap 24 órájában az ország egész területéről (mobilról és vezetékes telefonról) ingyenesen hívhatja a 116-123 lelki elsősegély szolgálatot.
+Ez is érdekelheti
Megölte volt barátnője anyját egy férfi, az egész családra rátámadt
Iskolabusz ütközött vonattal, többen meghaltak Belgiumban - videóval
Holtan találtak egy 11 éves fiút, törölköző volt a nyakára kötve
Tömegverekedésbe torkollott egy folyóparti konfliktus, különleges egységeket is riasztottak
Iskola előtt összeesett egy diák, azonnal meghalt
Siklóernyőst gázolt egy repülő, videón a baleset
Holtan találták meg a boszniai Visocica-hegységben eltűnt horvát hegymászót
Mérgező azbesztfüst miatt zártak be az iskolákat
Elektronikus zavarással megbénították a brit védelmi miniszter repülőgépének navigációs rendszerét az orosz határ közelében
Garázsba csapódott egy autós Kisrebrán, videón a brutális baleset
Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrádban