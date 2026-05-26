Megölte volt barátnője anyját egy férfi, az egész családra rátámadt

Halálos családi tragédia történt kedd reggel a Kolozs megyei Aranyoslóna településen, Romániában, ahol egy 24 éves férfi késsel támadt volt élettársa családjára - számolt be róla a Maszol.

Az aranyosgyéresi rendőröket kedd reggel értesítették, hogy Aranyoslónán erőszakos konfliktus történt, amely során egy férfi négy embert is bántalmazott. A helyszínre érkező egységek négy 16 és 36 év közötti helyit azonosítottak.

Az elsődleges vizsgálatok szerint az incidens azt követően kezdődött, hogy egy 18 éves fiatal fiú munkába menet a 24 éves férfi háza közelében sétált el, ahol az utóbbi számonkérte őt. Szóváltás alakult ki közöttük, mivel a 18 éves fiatal jelenleg kapcsolatban él az ő korábbi élettársával. A konfliktus után a 24 éves férfi volt párja otthonához ment, akit fizikailag bántalmazott és kirángatott a házból.

A 18 éves lány védelmére kelt 36 éves édesanyja, valamint 16 éves húga is, akiket a támadó egy késsel megsebesített. A helyszínre érkező mentőegységek megpróbálták újraéleszteni a 36 éves asszonyt, de az életét már nem tudták megmenteni, és a helyszínen halottnak nyilvánították.

A hatóságok a feltételezett elkövetőt rövid időn belül azonosították, saját aranyoslónai lakásában elfogták és ártalmatlanná tették, majd bevitték a rendőrkapitányságra.