románia
emberölés
kés

Megölte volt barátnője anyját egy férfi, az egész családra rátámadt

Megölte volt barátnője anyját egy férfi, az egész családra rátámadt
Több embert is bántalmazott.
2026. május 26., kedd 14:21
Halálos családi tragédia történt kedd reggel a Kolozs megyei Aranyoslóna településen, Romániában, ahol egy 24 éves férfi késsel támadt volt élettársa családjára - számolt be róla a Maszol.

Az aranyosgyéresi rendőröket kedd reggel értesítették, hogy Aranyoslónán erőszakos konfliktus történt, amely során egy férfi négy embert is bántalmazott. A helyszínre érkező egységek négy 16 és 36 év közötti helyit azonosítottak.

Az elsődleges vizsgálatok szerint az incidens azt követően kezdődött, hogy egy 18 éves fiatal fiú munkába menet a 24 éves férfi háza közelében sétált el, ahol az utóbbi számonkérte őt. Szóváltás alakult ki közöttük, mivel a 18 éves fiatal jelenleg kapcsolatban él az ő korábbi élettársával. A konfliktus után a 24 éves férfi volt párja otthonához ment, akit fizikailag bántalmazott és kirángatott a házból.

A 18 éves lány védelmére kelt 36 éves édesanyja, valamint 16 éves húga is, akiket a támadó egy késsel megsebesített. A helyszínre érkező mentőegységek megpróbálták újraéleszteni a 36 éves asszonyt, de az életét már nem tudták megmenteni, és a helyszínen halottnak nyilvánították.

A hatóságok a feltételezett elkövetőt rövid időn belül azonosították, saját aranyoslónai lakásában elfogták és ártalmatlanná tették, majd bevitték a rendőrkapitányságra. 

A rendőrség közleménye szerint a férfi ellen a bíróság május 14-én távoltartási végzést adott ki, amely kötelezte őt, hogy tartson legalább 15 méteres távolságot volt párja lakhelyétől. A korlátozás betartását nehezítette, hogy az elkövető és az áldozatok egymás melletti ingatlanokban laktak.

Az ügyben a rendőrség az ügyészség irányításával folytatja a nyomozást a bűncselekmény pontos körülményeinek feltárása és a szükséges jogi intézkedések megtétele érdekében.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

