Megölte volt barátnője anyját egy férfi, az egész családra rátámadt

Napernyő végzett egy asszonnyal, miközben a férjével vacsorázott
Halálos családi tragédia történt kedd reggel a Kolozs megyei Aranyoslóna településen, Romániában, ahol egy 24 éves férfi késsel támadt volt élettársa családjára - számolt be róla a Maszol.
Az aranyosgyéresi rendőröket kedd reggel értesítették, hogy Aranyoslónán erőszakos konfliktus történt, amely során egy férfi négy embert is bántalmazott. A helyszínre érkező egységek négy 16 és 36 év közötti helyit azonosítottak.
Az elsődleges vizsgálatok szerint az incidens azt követően kezdődött, hogy egy 18 éves fiatal fiú munkába menet a 24 éves férfi háza közelében sétált el, ahol az utóbbi számonkérte őt. Szóváltás alakult ki közöttük, mivel a 18 éves fiatal jelenleg kapcsolatban él az ő korábbi élettársával. A konfliktus után a 24 éves férfi volt párja otthonához ment, akit fizikailag bántalmazott és kirángatott a házból.
A 18 éves lány védelmére kelt 36 éves édesanyja, valamint 16 éves húga is, akiket a támadó egy késsel megsebesített. A helyszínre érkező mentőegységek megpróbálták újraéleszteni a 36 éves asszonyt, de az életét már nem tudták megmenteni, és a helyszínen halottnak nyilvánították.
A hatóságok a feltételezett elkövetőt rövid időn belül azonosították, saját aranyoslónai lakásában elfogták és ártalmatlanná tették, majd bevitték a rendőrkapitányságra.
A rendőrség közleménye szerint a férfi ellen a bíróság május 14-én távoltartási végzést adott ki, amely kötelezte őt, hogy tartson legalább 15 méteres távolságot volt párja lakhelyétől. A korlátozás betartását nehezítette, hogy az elkövető és az áldozatok egymás melletti ingatlanokban laktak.
Az ügyben a rendőrség az ügyészség irányításával folytatja a nyomozást a bűncselekmény pontos körülményeinek feltárása és a szükséges jogi intézkedések megtétele érdekében.
