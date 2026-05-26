Hidegfront söpör végig az országon, a viharos széllökés sem kizárt
Északról érkezik a fordulat.
2026. május 26., kedd 15:27
Változás áll be az időjárásban, hívta fel a figyelmet kedden a HungaroMet a Facebook-oldalán: gyors mozgású hidegfront éri el Magyarországot, amely ugyan nem hoz jelentős csapadékot, de veszélyes zivatarokat és viharos széllökéseket annál inkább.

Észak felől gyors mozgású hidegfront érkezik holnap estefelé

-    írták a posztban. Hozzátették, hogy az északi frontokhoz hasonlóan most sem kell országos, áztató esőre számítani, ugyanakkor a légkör instabillá válik.

A szakemberek szerint záporok és zivatarok elsősorban a Dunántúlon és az északkeleti megyékben alakulhatnak ki, miközben az ország nagy része száraz maradhat. Éppen ez a száraz alsó légköri réteg okozhat komolyabb veszélyt.

Ha képződnek is zivatarok, azok hevessé válhatnak, melyekhez erősen viharos (>90 km/h) széllökések társulhatnak

-    figyelmeztettek.

A jelenlegi elsőfokú figyelmeztetés mellett akár másodfokú, narancssárga riasztást is kiadhatnak egyes megyékre a friss előrejelzések függvényében.

A front mögött csütörtökre több fokkal visszaesik a hőmérséklet, de a lehűlés várhatóan nem tart sokáig. A meteorológusok szerint a hűvösebb levegő utánpótlása gyorsan megszűnik, így a hétvégére ismét visszatérhet a nyárias forróság, sőt több helyen újra kánikulai értékeket mérhetnek.

A nyitókép illusztráció: MTI/Koszticsák Szilárd

 

