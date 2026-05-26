Elaludt a kormánynál, egyenesen a folyóba repült az autóval - VIDEÓ
Hidegfront söpör végig az országon, a viharos széllökés sem kizárt
Változás áll be az időjárásban, hívta fel a figyelmet kedden a HungaroMet a Facebook-oldalán: gyors mozgású hidegfront éri el Magyarországot, amely ugyan nem hoz jelentős csapadékot, de veszélyes zivatarokat és viharos széllökéseket annál inkább.
Észak felől gyors mozgású hidegfront érkezik holnap estefelé
- írták a posztban. Hozzátették, hogy az északi frontokhoz hasonlóan most sem kell országos, áztató esőre számítani, ugyanakkor a légkör instabillá válik.
A szakemberek szerint záporok és zivatarok elsősorban a Dunántúlon és az északkeleti megyékben alakulhatnak ki, miközben az ország nagy része száraz maradhat. Éppen ez a száraz alsó légköri réteg okozhat komolyabb veszélyt.
Ha képződnek is zivatarok, azok hevessé válhatnak, melyekhez erősen viharos (>90 km/h) széllökések társulhatnak
- figyelmeztettek.
A jelenlegi elsőfokú figyelmeztetés mellett akár másodfokú, narancssárga riasztást is kiadhatnak egyes megyékre a friss előrejelzések függvényében.
A front mögött csütörtökre több fokkal visszaesik a hőmérséklet, de a lehűlés várhatóan nem tart sokáig. A meteorológusok szerint a hűvösebb levegő utánpótlása gyorsan megszűnik, így a hétvégére ismét visszatérhet a nyárias forróság, sőt több helyen újra kánikulai értékeket mérhetnek.
A nyitókép illusztráció: MTI/Koszticsák Szilárd
+Ez is érdekelheti
Saját fiai élesztették újra az otthonában összeesett szabolcsi családfőt
Újabb hír érkezett a tiszaújvárosi robbanás legsúlyosabb sérültjéről
Videón a hajmeresztő mutatvány: Az M5-ös autópálya leállósávjában tekert egy biciklis
Nem vette észre a járókeretes férfit, halálra gázolta
Egyetlen cigicsikk okozott tüzet egy dunaújvárosi tízemeletesben
Rombolt-tombolt egy őrjöngő a Bikás parkban
Részeg nő okozott balesetet Tompánál, videón az eset
Halálos tragédia Öcsödnél, esélye sem volt az áldozatnak
Még a mérkőzést is megállították: hirtelen összeesett egy szurkoló egy pápai meccsen
Időjárás-jelentés: Berobbant a nyár, kánikulával indul a hét
Robbanás Szentesen, tűzoltók siettek a helyszínre