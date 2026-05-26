Újabb hír érkezett a tiszaújvárosi robbanás legsúlyosabb sérültjéről
Nem vette észre a járókeretes férfit, halálra gázolta
Vádat emelt a Budakörnyéki Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy figyelmetlen tolatás során halálos közúti balesetet okozott Maglódon – számolt be kedden az ugyeszseg.hu.
A vádirat szerint a férfi 2024 októberében teherkocsijával egy bolt közelében keresett parkolóhelyet. Miután az üzlet előtt nem talált szabad helyet, észrevette, hogy egy közeli kereskedőház előtt meg tudna állni, ezért tolatni kezdett. Eközben egy idős férfi jött ki a boltból, aki kerekes járókeretét maga előtt tolva az úttest széle felé tartott, hogy hazajusson a szemközti otthonába.
A sofőr a tolatás során nem fordított kellő figyelmet a mögötte haladó gyalogosra, és a teherautó jobb hátsó sarkával meglökte az idős sértettet. A mozgásában korlátozott férfi az aszfaltra zuhant, súlyos sérüléseket szenvedett, majd a kórházba szállítását követő napon életét vesztette.
Amennyiben a vádlott a tőle elvárható figyelemmel és körültekintéssel kezdi meg a tolatást, kellő időben észlelhette volna a sértettet, és a balesetet elkerülhette volna
- hangsúlyozta az ügyészség.
A Budakörnyéki Járási Ügyészség halált okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja a férfit. Az ügyben a Monori Járásbíróság dönt.
Nyitókép: Magyarország Ügyészsége
+Ez is érdekelheti
Videón a hajmeresztő mutatvány: Az M5-ös autópálya leállósávjában tekert egy biciklis
Egyetlen cigicsikk okozott tüzet egy dunaújvárosi tízemeletesben
Rombolt-tombolt egy őrjöngő a Bikás parkban
Részeg nő okozott balesetet Tompánál, videón az eset
Halálos tragédia Öcsödnél, esélye sem volt az áldozatnak
Még a mérkőzést is megállították: hirtelen összeesett egy szurkoló egy pápai meccsen
Időjárás-jelentés: Berobbant a nyár, kánikulával indul a hét
Robbanás Szentesen, tűzoltók siettek a helyszínre
Mozgó vonat alá zuhant egy 40 év körüli férfi a balatonszárszói állomáson
Nagyon erős UV-B sugárzás várható hétfőn az ország nagy részén
Helyszíni fotókon a mátrai szerencsétlenség, egy fiatal az áldozat