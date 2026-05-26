Nem vette észre a járókeretes férfit, halálra gázolta

Vádat emelt a Budakörnyéki Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy figyelmetlen tolatás során halálos közúti balesetet okozott Maglódon – számolt be kedden az ugyeszseg.hu.

A vádirat szerint a férfi 2024 októberében teherkocsijával egy bolt közelében keresett parkolóhelyet. Miután az üzlet előtt nem talált szabad helyet, észrevette, hogy egy közeli kereskedőház előtt meg tudna állni, ezért tolatni kezdett. Eközben egy idős férfi jött ki a boltból, aki kerekes járókeretét maga előtt tolva az úttest széle felé tartott, hogy hazajusson a szemközti otthonába.

A sofőr a tolatás során nem fordított kellő figyelmet a mögötte haladó gyalogosra, és a teherautó jobb hátsó sarkával meglökte az idős sértettet. A mozgásában korlátozott férfi az aszfaltra zuhant, súlyos sérüléseket szenvedett, majd a kórházba szállítását követő napon életét vesztette.

Amennyiben a vádlott a tőle elvárható figyelemmel és körültekintéssel kezdi meg a tolatást, kellő időben észlelhette volna a sértettet, és a balesetet elkerülhette volna

- hangsúlyozta az ügyészség.