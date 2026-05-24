Tragédia Vác közelében, egy motoros szörnyethalt
Helyszíni fotókon a mátrai szerencsétlenség, egy fiatal az áldozat
Halálos motorbaleset történt a Mátrában szombat este, amikor a 24-es főút Parádsasvárt és Mátraházát összekötő szakaszán, a 19-es és 20-as kilométerszelvény között szalagkorlátnak ütközött egy motoros – közölte a Heves vármegyei hírportál.
A mentők és tűzoltók rövid időn belül a helyszínre érkeztek, akik áramtalanították a járművet, ám a 23 éves gyöngyösi férfi életét már nem tudták megmenteni.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
