Helyszíni fotókon a mátrai szerencsétlenség, egy fiatal az áldozat

Halálos motorbaleset történt a Mátrában szombat este, amikor a 24-es főút Parádsasvárt és Mátraházát összekötő szakaszán, a 19-es és 20-as kilométerszelvény között szalagkorlátnak ütközött egy motoros – közölte a Heves vármegyei hírportál.



A mentők és tűzoltók rövid időn belül a helyszínre érkeztek, akik áramtalanították a járművet, ám a 23 éves gyöngyösi férfi életét már nem tudták megmenteni.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock