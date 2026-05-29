Tudta, hogy Nikola Tesla Pomáz díszpolgára, eláruljuk, miért

Kevesen tudják, hogy Nikola Tesla életének egyik meghatározó időszaka Pomázhoz kapcsolódik. Édesapja halála után, 1881-ben anyai nagybátyja, a pomázi Mandics Pál vette magához és kapcsolatai révén segítette első munkahelyének megtalálásában a Puskás testvérek telefongyárában. Az ifjú Tesla részt vett Puskás Tivadar első telefonközpontjának kiépítésében is. A világhírű tudós rokonai ma is Pomázon élnek – olvasható a Nemzeti Közleménytár közleményében.

A tudós születésének évfordulója tiszteletére, a Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat kiemelkedő kulturális csemegével készül. Az önkormányzat június 3-án 11 órakor, a pomázi Breier Farmon sajtótájékoztatót tart a 2026-os Tesla Napokról, a Nikola Tesla - Végtelen energia című musical show pomázi előadásáról.

A nagyszabású kulturális esemény célja, hogy méltó emléket állítson Nikola Tesla munkásságának és pomázi kötődésének. Kevesen tudják, hogy Nikola Tesla életének egyik meghatározó időszaka Pomázhoz kötődik és még élnek itt rokonai, valamint köztéri szobra, róla elnevezett utca, emléktábla és a Teleki-Wattay kastélyban szabaduló szoba, a Német Nemzetiségi Iskolában berendezett tematikus szoba is őrzi emlékét és pomázi kötődését.

