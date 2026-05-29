Videón, ahogy egy autó szélvédőjére csapódik egy motoros Csongrádban

A motoros hibázott.
2026. május 29., péntek 13:00
A néhány napja készült felvételen látszik, hogy a motoros nem adja meg az elsőbbséget a szabályosan érkező autósnak. Az ütközéstől a kocsi letarol egy reklámtáblát, és a mellette lévő buszmegállóban áll meg. A motoros az ütközés után felpattant, majd dühében a földhöz vágta a bukósisakját.

Az autóban anya és fia utazott, ők nem sérültek meg, a motorost a mentők kórházba vitték.

 

