Robbantással fenyegetőzött egy férfi Szegeden, tizenkét évre ítélték

A jelenleg 52 éves férfit a bíróság több emberen, több ember életét veszélyeztetve, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletében és hivatalos személy elleni erőszak bűntettében mondta ki bűnösnek.

Az ítélet szerint a férfi nem bocsátható feltételes szabadságra.

A vádlott és védője eltérő minősítés és jelentős enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést - áll az MTI tájékoztatásában.



