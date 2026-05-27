2026. május 27. szerda, Hella
31°C Budapest
szeged
fenyegetőzés
robbantás

Robbantással fenyegetőzött egy férfi Szegeden, tizenkét évre ítélték

Robbantással fenyegetőzött egy férfi Szegeden, tizenkét évre ítélték
Első fokon tizenkét év fegyházbüntetéssel sújtott a Szegedi Törvényszék szerdán egy férfit, aki élettársával közös lakásukban benzint locsolt ki, amit megpróbált meggyújtani, és a kiérkező rendőröket is megfenyegette.
2026. május 27., szerda 11:53
Vágólapra másolva!

A jelenleg 52 éves férfit a bíróság több emberen, több ember életét veszélyeztetve, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletében és hivatalos személy elleni erőszak bűntettében mondta ki bűnösnek.

 Az ítélet szerint a férfi nem bocsátható feltételes szabadságra.

A vádlott és védője eltérő minősítés és jelentős enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést - áll az MTI tájékoztatásában.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra