Invázió indulhat a következő napokban, figyelmeztet a katasztrófavédelem

Az elmúlt napok csapadékos időjárása után új veszélyre figyelmeztetett kedden az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság: országszerte tökéletes körülmények alakultak ki a csípőszúnyogok szaporodásához. A szakemberek szerint a gyors felmelegedés tovább rontja a helyzetet, ezért több térségben is azonnali beavatkozások kezdődnek.

A szakemberek hangsúlyozták, hogy az elmúlt évek feltérképezési munkáinak köszönhetően a tenyészőhelyek pontosan ismertek, így a kezelések célzottan végezhetők el. A lárvák ellen alkalmazott biológiai készítmény kizárólag a szúnyogokra hat, más élőlényeket nem károsít.

A védekezés több módszerrel zajlik majd

A kisebb, elszórt tenyészőhelyeken földi permetezést alkalmaznak, többek között a Balaton, a Velencei-tó, Budapest és a Duna menti települések térségében. A nagyobb, összefüggő árterületeken – például a Körösök vidékén és a Tisza déli szakaszán – légi kezeléseket végeznek.