Invázió indulhat a következő napokban, figyelmeztet a katasztrófavédelem
Az elmúlt napok csapadékos időjárása után új veszélyre figyelmeztetett kedden az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság: országszerte tökéletes körülmények alakultak ki a csípőszúnyogok szaporodásához. A szakemberek szerint a gyors felmelegedés tovább rontja a helyzetet, ezért több térségben is azonnali beavatkozások kezdődnek.
A szakemberek hangsúlyozták, hogy az elmúlt évek feltérképezési munkáinak köszönhetően a tenyészőhelyek pontosan ismertek, így a kezelések célzottan végezhetők el. A lárvák ellen alkalmazott biológiai készítmény kizárólag a szúnyogokra hat, más élőlényeket nem károsít.
A védekezés több módszerrel zajlik majd
A kisebb, elszórt tenyészőhelyeken földi permetezést alkalmaznak, többek között a Balaton, a Velencei-tó, Budapest és a Duna menti települések térségében. A nagyobb, összefüggő árterületeken – például a Körösök vidékén és a Tisza déli szakaszán – légi kezeléseket végeznek.
A Körösök térségében és Tisza déli folyószakaszán nagyobb, összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki
- közölték.
A hatóságok arra is figyelmeztettek, hogy a ház körüli kisebb vízmegállások komoly problémát jelenthetnek. Az esővízzel teli hordók, virágalátétek, ereszcsatornák vagy elhagyott edények ideális helyet biztosítanak a lárvák fejlődéséhez.
A lakosság számára ezért külön tájékoztatót és plakátot is készített a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, hogy segítsenek megelőzni a szúnyoginvázió kialakulását, mely itt elérhető.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
