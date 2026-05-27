2026. május 27. szerda, Hella
27°C Budapest
invázió
katasztrófavédelem
beavatkozás
szúnyog

Invázió indulhat a következő napokban, figyelmeztet a katasztrófavédelem

Invázió indulhat a következő napokban, figyelmeztet a katasztrófavédelem
Több térségben is beavatkoznak.
2026. május 27., szerda 10:10
Vágólapra másolva!

Az elmúlt napok csapadékos időjárása után új veszélyre figyelmeztetett kedden az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság: országszerte tökéletes körülmények alakultak ki a csípőszúnyogok szaporodásához. A szakemberek szerint a gyors felmelegedés tovább rontja a helyzetet, ezért több térségben is azonnali beavatkozások kezdődnek.

A szakemberek hangsúlyozták, hogy az elmúlt évek feltérképezési munkáinak köszönhetően a tenyészőhelyek pontosan ismertek, így a kezelések célzottan végezhetők el. A lárvák ellen alkalmazott biológiai készítmény kizárólag a szúnyogokra hat, más élőlényeket nem károsít.

A védekezés több módszerrel zajlik majd

A kisebb, elszórt tenyészőhelyeken földi permetezést alkalmaznak, többek között a Balaton, a Velencei-tó, Budapest és a Duna menti települések térségében. A nagyobb, összefüggő árterületeken – például a Körösök vidékén és a Tisza déli szakaszán – légi kezeléseket végeznek.

A Körösök térségében és Tisza déli folyószakaszán nagyobb, összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki

- közölték.

A hatóságok arra is figyelmeztettek, hogy a ház körüli kisebb vízmegállások komoly problémát jelenthetnek. Az esővízzel teli hordók, virágalátétek, ereszcsatornák vagy elhagyott edények ideális helyet biztosítanak a lárvák fejlődéséhez.

A lakosság számára ezért külön tájékoztatót és plakátot is készített a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, hogy segítsenek megelőzni a szúnyoginvázió kialakulását, mely itt elérhető.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra