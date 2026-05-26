Rombolt-tombolt egy őrjöngő a Bikás parkban

Vízbe dobta a székeket, felborította az asztalokat és a növényeket, őrjöngött egy férfi a Bikás parkban, Budapesten a minap.
2026. május 26., kedd 09:56
Óriási kárt okozott az egész parkban, mindent tönkretett, ami az útjába került. A kukákat kirúgta a helyükről, egy kávézó bútorait is összetörte a teraszon, délelőtt ki sem tudtak nyitni, csak a takarítás után, déltől. A vandált elfogta a rendőrség, úgy tudjuk, pszichiátriára vitték, azt még vizsgálják, hogy drogozott-e.

 

