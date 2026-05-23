Halálos tragédia történt Hajdú-Biharban

Szombat kora délután a Hajdú-Bihar vármegyei Egyek és Hortobágy között fának csapódott egy autó, melynek egyik utasa nem élte túl a balesetet – közölt a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál.

Mint kiderült, a 3322-es út 2-es kilométerszelvényénél történt a tragédia, ahol az egyik utas életét vesztette, a másik pedig súlyosan megsérült.

A helyszínre mentők is érkeztek, és a mentés és helyszínelés időtartamára a teljes útszakaszt lezárták.

