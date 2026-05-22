Letartóztattak egy rendőröket fenyegető férfit Kaposváron
Összecsomózott övek tartották össze az M3-ason száguldó horrorkaravánt
Nem mindennapi horrorkaraván haladt az M3-as autópályán, ugyanis a vontató jármű vontatott egy utánfutót, ami vontatott egy működésképtelen autót, mindezt egy biztonsági öv segítségével – közölte a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán.
Mint kiderült, a lerobbant kocsiból kivágták a biztonsági öveket, összecsomózták, és azzal húzták egymást. Annyira megbízhatónak gondolták ezt a „technikát”, hogy legalább 100 kilométer per órával közlekedtek.
A rendőrök több bejelentés után az M35-ös sztráda derecskei pihenőjénél felfigyeltek a vontatványra, előállították a sofőröket, és pénzbírságot szabtak ki nekik, valamint eltiltották őket a járművezetéstől.
