Mentők siettek egy várpalotai óvodához, mérgező virághagymát ettek a gyerekek
Hat óvódást szállítottak kórházba a Veszprém vármegyei várpalotai Tési Dombi Szivárvány Tagóvodából, mert az intézmény udvarán nárciszhagymát ettek szerda délután – közölte a Veszprém vármegyei hírportál.
Mint kiderült, a gyerekek jól vannak, és csak megfigyelésre szállították őket a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházba.
A nárcisz hagymája több mérgező anyagot tartalmaz, melyek hányingert, hasi fájdalmat, hányást, hasmenést, szédülést okozhatnak, nagyobb mennyiségben pedig súlyosabb mérgezési tünetek is jelentkezhetnek.
Gyermekek esetében már kisebb mennyiség elfogyasztása után is indokolt a mentők értesítése, és az orvosi megfigyelés.
