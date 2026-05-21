Összehangolt akció zajlik Nagytarcsán, nyoma veszett egy idős férfinak
A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO csütörtökön a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy továbbra sem sikerült megtalálni azt az idős, demens férfit, aki napokkal ezelőtt tűnt el Nagytarcsa területén.
A rendőrség koordinálása mellett zajló keresés során szinte minden lehetséges helyszínt átvizsgáltak. A kutatásban drónok, kutatóláncok, mentőkutyás egységek, polgárőrök és civilek is részt vettek.
Összességében azt lehet mondani, hogy a több napja, a rendőrség koordinációja mellett zajló keresés minden lehetséges helyszínt számításba vett, alapos volt, de mindezek ellenére az eltűnt, idős, demens urat nem sikerült mindeddig megtalálni
– írták.
A közlemény szerint a városi környezet szűkebb és tágabb részeit is átfésülték, miközben a résztvevők pincéket, elhagyatott helyeket és nehezen megközelíthető területeket is ellenőriztek. A keresést később a település körüli erdős és nyílt területekre is kiterjesztették.
A mentőszolgálat hangsúlyozta, hogy az eltűnt férfi mozgását utoljára egy városi kamera rögzítette, azonban nem ismert, milyen irányba indulhatott tovább az éjszaka folyamán.
Gyakorlatilag nem tudjuk, hogy milyen irányba indulhatott el az éjszaka folyamán és azt sem tudjuk, hogy ha el is hagyta a települést, akkor ezt milyen irányba tette meg
– fogalmaztak.
A keresés ugyanakkor nem állt le, jelenleg is folyamatosan zajlik a rendőrséghez beérkező új információk alapján.
