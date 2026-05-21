„Leírhatatlan érzés volt” – Titkos álma vált valóra Curtisnek
Új világba csöppent.
2026. május 21., csütörtök 10:33
Curtis különleges élményről számolt be csütörtökön az Instagram-oldalán: az előadó egyetlen estére színpadra léphetett a Hogyan tudnék élni nélküled? című musicalben az Erkel Színház színpadán.

Tegnap este egy hatalmas álmom vált valóra: egy egyszeri beugrás erejéig én is színpadra léphettem a Hogyan tudnék élni nélküled? című zseniális musicalben!

-    idézte fel a rapper az estét. Curtis arról is írt, milyen érzés volt a kulisszák mögül és a színpadról átélni a teltházas előadás hangulatát.

Fantasztikus, leírhatatlan érzés volt a kulisszák mögül és a deszkákról átélni ezt a csodát, látni a teltházas nézőteret és részese lenni ennek a hatalmas energiának

-    írta.

Az előadó külön köszönetet mondott az Erkel Színház csapatának, a rendezőnek, a színészeknek és a teljes stábnak is a bizalomért és a szeretetteljes fogadtatásért.

Nyitókép: Curtis Instagram-oldala

 

