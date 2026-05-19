Új külsejével sokkolta rajongóit Cristiano Ronaldo menyasszonya - fotóval

Alig lehet ráismerni Georgina Rodriguezre.
2026. május 19., kedd 11:50
Látványos átalakulással lepte meg rajongóit Georgina Rodriguez a cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegén. A modell hétfői Instagram-posztjában mutatta meg új külsejét, amely pillanatok alatt felkavarta az internetet.

A korábban sötét hajáról ismert sztár most drámai változás mellett döntött: dús tincseit platinaszőkére festette, és új megjelenésével azonnal magára vonta a reflektorfényt.


A modell a Kering Women in Motion díjátadón jelent meg a francia Riviérán, ahol elegáns, mégis merész összeállításban lépett a kamerák elé. Kék szatén inget, fekete nadrágot és csipkemelltartót viselt, megjelenését pedig ragyogó gyémántékszerekkel egészítette ki.

Látványos az átalakulás, és remekül áll neki!

– írták a rajongók.

Cristiano Ronaldo menyasszonya az elmúlt években a divatvilág egyik legismertebb influenszerévé vált, cannes-i megjelenése pedig ismét bizonyította: pontosan tudja, hogyan kell ellopni a show-t a vörös szőnyegen.

Nyitókép: Georgina Rodriguez Instagram-oldala

 

