Új külsejével sokkolta rajongóit Cristiano Ronaldo menyasszonya - fotóval

Látványos átalakulással lepte meg rajongóit Georgina Rodriguez a cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegén. A modell hétfői Instagram-posztjában mutatta meg új külsejét, amely pillanatok alatt felkavarta az internetet.

A korábban sötét hajáról ismert sztár most drámai változás mellett döntött: dús tincseit platinaszőkére festette, és új megjelenésével azonnal magára vonta a reflektorfényt.



A modell a Kering Women in Motion díjátadón jelent meg a francia Riviérán, ahol elegáns, mégis merész összeállításban lépett a kamerák elé. Kék szatén inget, fekete nadrágot és csipkemelltartót viselt, megjelenését pedig ragyogó gyémántékszerekkel egészítette ki.