Megszületett a Next Top Model Hungary versenyzőjének kislánya, különleges nevet kapott
Könnyes búcsú az Exatlonban, számukra ért véget a verseny
Az Exatlon Hungary 2026-os évadának döntő hete eddig óriási izgalmakat tartogatott, miután a 10 Bajnok és 10 Kihívó közül szerda estére kialakult a top 8-as, péntek estére pedig a top 6-os mezőny.
Az egyéni szakaszban folyamatosan felváltva futnak egymással az akadálypályákon a játékosok. Mindenki egyre elszántabb, ugyanis már csak két nap, és kiderül, melyik női és melyik férfi versenyző viheti haza a 15-15 millió forintos fődíjat.
A lányoknál Ekler Luca, Szabó Réka és Sótonyi Boróka, míg a fiúknál Lencse Laci, Koplányi Gábor és Hadobás Olivér állt rajthoz péntek este. Az volt a tét, melyikük bír az egyre nagyobb nyomás ellenére is teljesíteni. Az egyéni szakasz eddigi futamaiban kiderült, hogy rendkívül kiegyenlített a mezőny, így egy-egy győzelem apróságokon múlik. A versenyzőknek a döntők hétvégéjéhez közeledve, egyre nagyobb koncentrációra van szükségük ahhoz, hogy tovább meneteljenek az embert próbáló küzdelemben.
A hármak viadalán végül a lányok közül Ekler Luca jutott tovább, míg a fiúk közül Koplányi Gábor biztosította be a helyét az elődöntőben.
Így Szabó Réka és Sótonyi Boróka, valamint Lencse Laci és Hadobás Olivér párbajozott egymással.
A dupla párbaj drámai fordulatokat hozott. Az elődöntő kapujában Sótonyi Boróka és Hadobás Olivér búcsúzott a műsortól, ezzel kialakult a top 6-os mezőny.
Mindketten könnyes szemekkel búcsúztak a többiektől, hiszen heteken át küzdöttek azért, hogy a döntőbe juthassanak.
Továbbjutott Szabó Réka és Lencse László.
Nyitókép: TV2 Exatlon Hungary
