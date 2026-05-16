Könnyes búcsú az Exatlonban, számukra ért véget a verseny

Az Exatlon Hungary 2026-os évadának döntő hete eddig óriási izgalmakat tartogatott, miután a 10 Bajnok és 10 Kihívó közül szerda estére kialakult a top 8-as, péntek estére pedig a top 6-os mezőny.

Az egyéni szakaszban folyamatosan felváltva futnak egymással az akadálypályákon a játékosok. Mindenki egyre elszántabb, ugyanis már csak két nap, és kiderül, melyik női és melyik férfi versenyző viheti haza a 15-15 millió forintos fődíjat.

A lányoknál Ekler Luca, Szabó Réka és Sótonyi Boróka, míg a fiúknál Lencse Laci, Koplányi Gábor és Hadobás Olivér állt rajthoz péntek este. Az volt a tét, melyikük bír az egyre nagyobb nyomás ellenére is teljesíteni. Az egyéni szakasz eddigi futamaiban kiderült, hogy rendkívül kiegyenlített a mezőny, így egy-egy győzelem apróságokon múlik. A versenyzőknek a döntők hétvégéjéhez közeledve, egyre nagyobb koncentrációra van szükségük ahhoz, hogy tovább meneteljenek az embert próbáló küzdelemben.

A hármak viadalán végül a lányok közül Ekler Luca jutott tovább, míg a fiúk közül Koplányi Gábor biztosította be a helyét az elődöntőben.