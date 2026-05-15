Nem minden árverés sikertörténet: meglepő veszteségeket tárt fel egy kutatás
Komoly pénzügyi kockázatot jelenthet egy sikertelen ingatlanárverés – erre figyelmeztet az UNSW Business School új kutatása, amelyről a Phys.org számolt be pénteken. A tanulmány szerint az ausztráliai ingatlanaukciók mintegy ötöde úgy zárul le, hogy végül nem születik adásvétel.
A kutatók arra jutottak, hogy az ilyen ingatlanok később átlagosan 1,3 százalékkal alacsonyabb áron kelnek el, mint a hasonló, magánúton értékesített otthonok.
A szakemberek szerint a legtöbb figyelem mindig a sikeres árverésekre irányul, miközben a kudarc valódi következményeiről alig esik szó.
Ami a legjobban meglepett, az az volt, hogy milyen kevés figyelmet fordítanak a kudarc lehetőségére az értékesítési folyamatban
– mondta Kristle Cortés. A kutató hozzátette:
Nagy figyelem irányul a sikeres aukciókra, különösen azokra, amelyek licitháborúkat folytatnak, és jóval a kikiáltási ár felett keltek el. Mintha a kudarc nem lenne opció.
A kutatók még az időjárás szerepét is vizsgálták. Megállapították, hogy az aukció napján hulló eső jelentősen visszavetheti az érdeklődők számát, növelve ezzel a kudarc esélyét.
A nyitókép illusztráció: MTI/H. Szabó Sándor
