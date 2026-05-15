Eltört a kés a brutális támadásban, de nem állt meg – újabb késekkel folytatta

Összevesztek, ezért végzett az anyjával.
2026. május 15., péntek 19:56
Egy amerikai egyesült államokbeli 54 éves marylandi férfit, Darrick Alstont azzal vádolják, hogy olyan hevesen szúrta meg 80 édesanyját, Brenda Wheeler-t, hogy a kés eltört, ezért hozott a konyhából másik kettőt, hogy folytassa a gyilkolást – közölte lawandcrime.

Mint kiderült, a tettes kedd reggel 9 óra körül összeveszett az anyjával, majd elkövette a gyilkosságot, majd tíz perc múlva bejelentette a rendőrségen, hogy bántalmazta az anyját.

A helyszínre érkező mentők már nem tudtak segíteni az áldozaton. 

Az elkövetőt letartóztatták, aki csütörtök délután jelent volna meg a bíróságon. Az ügyben a következő tárgyalást június 12-ére tűzték ki.

