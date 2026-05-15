Jelentős lezárások lesznek a Városligetnél a hétvégén

Forgalomkorlátozásra kell számítani szombaton és vasárnap a Városliget környékén a Zayed jótékonysági futás idején - közölte az MTI a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteki nyilatkozatát.

Közleményük szerint vasárnap 8.30 és 10.30 között lezárják a Hősök tere-Andrássy út-Eötvös tér-id. Antall József rakpart-Eötvös tér-József Attila utca-Andrássy út-Hősök tere útvonalat. A keresztirányú forgalmat időszakosan átengedik. Várhatóan 8.50 és 10.30 között lezárják a Dózsa György utat a Damjanich utca és az Ajtósi Dürer sor között, valamint 8.30 és 10.30 között az Andrássy utat.

A forgalomkorlátozás érinti a közösségi közlekedést is.