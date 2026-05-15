Három autót lopott egy nap alatt, majd 100 kilométeren át menekült a rendőrök elől a miskolci férfi - videóval
Jelentős lezárások lesznek a Városligetnél a hétvégén
Forgalomkorlátozásra kell számítani szombaton és vasárnap a Városliget környékén a Zayed jótékonysági futás idején - közölte az MTI a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteki nyilatkozatát.
Közleményük szerint vasárnap 8.30 és 10.30 között lezárják a Hősök tere-Andrássy út-Eötvös tér-id. Antall József rakpart-Eötvös tér-József Attila utca-Andrássy út-Hősök tere útvonalat. A keresztirányú forgalmat időszakosan átengedik. Várhatóan 8.50 és 10.30 között lezárják a Dózsa György utat a Damjanich utca és az Ajtósi Dürer sor között, valamint 8.30 és 10.30 között az Andrássy utat.
A forgalomkorlátozás érinti a közösségi közlekedést is.
A BKK elsősorban a metrók igénybevételét ajánlja. Az 1-es metró és az 1-es villamos igény szerint gyakrabban indul - közölték.
A társaság az utazás megtervezéséhez a BudapestGO alkalmazást ajánlja.
További információ a bkk.hu/menetrend-utazastervezes/forgalmi-hirek/ oldalon található.
A nyitókép illusztráció: MTI/ Szigetváry Zsolt
+Ez is érdekelheti
„Pénzt vagy életet!” – kétszer tértek vissza ugyanahhoz a házhoz a nógrádi rablók
Trükkös „szakik” csaptak le egy idős házaspárra Szolnokon, elképesztő összeget követeltek
Elfogták az emberöléssel vádolt gyöngyösi nőt
Jelentős kokainszállítmány akadt fenn Letenyén, értéke több száz millió forint - videóval
Internetes flörtből rémálom: intim képekkel zsarolt egy veszprémi férfit egy bűnbanda
Lefejelte és megrúgta a biztonsági őrt egy ittas férfi egy ceglédi kosárlabda meccsen
Az autó ablakába szorítva vonszolta a nőt Törökszentmiklóson
Hepatitis járvány van Hajdú-Biharban
Lezuhant egy kocsi a felüljáróról, két ember halt meg miatta – letartóztatásban marad
Egy turista lakókocsiját verte szét egy részeg férfi Szegeden - videóval
Újra részegen rollerezett, súlyos baleset lett a vége