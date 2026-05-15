Az autó ablakába szorítva vonszolta a nőt Törökszentmiklóson
Most emeltek vádat a férfi ellen, aki 2025 júliusában mozgó kocsijából, az ablakba szorítva vonszolt maga után egy védekezésre képtelen nőt a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Törökszentmiklóson – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportál.
Mint kiderült, az 51 éves férfi megjelent autóval a sértettnél, és beszélgetni kezdtek az utcán. Ám a csevegés gyorsan vitává fajult, ezért a nő elővette e telefonját, hogy felhívja a rendőrséget. Ekkor az elkövető a telefont a lakáskulccsal együtt kikapta a nő kezéből és a gépkocsi nyitott ajtaján keresztül a jobb első ülésére dobta.
Erre az áldozat odament a kocsi ablakához, de közben a tettes beült az autóba, és amikor a nő benyúlt a tárgyakért felhúzta az ablakot, így a nő felsőteste a járműben ragadt, míg a lábai lógtak kifelé.
A férfi ezután gyorsított, majd a gépkocsi ablakát leengedte, a nő pedig a mozgó autó mellől az úttestre zuhant, és megsérült.
A Szolnoki Járási Ügyészség szerint a férfi megszegte a KRESZ szabályait, és ezzel veszélybe sodorta a nő életét, testi épségét, ezért közúti veszélyeztetés miatt emeltek vádat ellene.
A vádhatóság pénzbüntetést és járművezetéstől eltiltást indítványozott, az ügyben a Szolnoki Járásbíróság hoz majd döntést.
Nyitókép: Szolnoki Járási Ügyészség
