Lezuhant egy kocsi a felüljáróról, két ember halt meg miatta – letartóztatásban marad

A 25 éves férfi még április elején száguldozott. Egy másik autóval versenyezhetett, és ezért többször áttért a szemközti sávba. Elrántotta a kormányt, nekiment két, mellette haladó autónak, majd átsodródott és a szemből érkezőnek csapódott, ami ettől megpördült és lezuhant a felüljáróról. A vétlen autós, egy 66 éves férfi szörnyethalt, a száguldozó utasa pedig a kórházban halt bele sérüléseibe. A baleset okozóját később letartóztatták, most ezt hosszabbították meg, így a férfi még három hónapig biztosan a rácsok mögött marad.