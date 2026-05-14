Megerőszakolta saját lányát egy férfi Hajdú-Biharban

A Debreceni Törvényszék 16 év fegyházbüntetésre ítélte azt a férfit, aki bántalmazta, bezárta és megerőszakolta a saját kiskorú lányát egy hajdú-bihari településen - tájékoztatta a Debreceni Törvényszék sajtószóvivője az MTI-t csütörtökön.

Dobó Dénes közleménye szerint a törvényszék a vádlottat előkészítő ülésen - miután beismerő nyilatkozatot tett, tárgyaláshoz való jogáról lemondott - bűnösnek mondta ki folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntettében, személyi szabadság megsértésének bűntettében és testi sértés bűntettének kísérletében.

Ezért a férfit, mint többszörös visszaesőt, halmazati büntetésül, a mértékes ügyészi indítvány szerint

16 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától és végleges hatállyal eltiltotta minden olyan tevékenység gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna.

A vádlottat a bíróság a feltételes szabadságra bocsátás kedvezményéből kizárta - ismertette a szóvivő.