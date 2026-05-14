Rendőrkézen a döbörhegyi betörő, elképesztő, mi buktatta le

A Körmendi Rendőrkapitányság a napokban befejezte a nyomozást azzal a gersekaráti férfival szemben, aki betört egy döbörhegyi házba - írta csütörtökön a police.hu.

A rendőrök a helyszínen rögzített DNS-minta alapján azonosították.

A férfi egy ablak betörésével jutott be az ingatlanba, ahonnan egy nagy teljesítményű akkumulátort, egy háromliteres pezsgőt, valamint munkaruhákat vitt el.