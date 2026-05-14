Kisiklott egy InterCity Gyománál, többen megsérültek

Négy kocsi is letért a sínekről.
2026. május 14., csütörtök 16:26
Az Indóház Online értesülései szerint a 7404-es számú Békés IC négy kocsija lépett ki a sínekről.

A Budapestről Békéscsabára tartó IC7404-es vonat csütörtökön délután fél három körül Gyoma állomás után nagy sebességgel haladt át egy kitérő irányban álló váltón, emiatt négy kocsi kisiklott és körülbelül háromszáz méteren felszántotta a pályát.

A balesetben ketten megsérültek, egyikük könnyebben, a másik súlyosan


A lap szerint a szerelvényt valószínűleg azért tették kitérőbe, mivel még órákkal korábban az IC75-ös Claudiopolis-Fogaras nemzetközi intercity a délelőtt folyamán – szintén Gyoma állomáson – meghaladt egy továbbhaladást tiltó jelzőt, a helyszíneléssel pedig még nem végeztek. A jelzőmeghaladásnál baleset nem történt és veszélyhelyzet sem alakult ki.

A baleset miatt Gyoma és Csárdaszállás állomások között mindkét vágány kizárva, a 120-as számú békéscsabai vonalon jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell számítani.

A baleset konkrét okát csak alaposabb vizsgálat tudja majd tisztázni.

 

