Kisiklott egy InterCity Gyománál, többen megsérültek

Az Indóház Online értesülései szerint a 7404-es számú Békés IC négy kocsija lépett ki a sínekről.

A Budapestről Békéscsabára tartó IC7404-es vonat csütörtökön délután fél három körül Gyoma állomás után nagy sebességgel haladt át egy kitérő irányban álló váltón, emiatt négy kocsi kisiklott és körülbelül háromszáz méteren felszántotta a pályát.

A balesetben ketten megsérültek, egyikük könnyebben, a másik súlyosan.



A lap szerint a szerelvényt valószínűleg azért tették kitérőbe, mivel még órákkal korábban az IC75-ös Claudiopolis-Fogaras nemzetközi intercity a délelőtt folyamán – szintén Gyoma állomáson – meghaladt egy továbbhaladást tiltó jelzőt, a helyszíneléssel pedig még nem végeztek. A jelzőmeghaladásnál baleset nem történt és veszélyhelyzet sem alakult ki.