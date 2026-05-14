Kiugrott a felboruló daruból Debrecenben, mentőhelikopter sietett a helyszínre

Egy helyi építkezésen vált instabillá a daru, majd az épület irányába megdőlt. A darukezelő a veszélyt észlelve kiugrott a szerkezetből, mentőhelikoptert is riasztottak hozzá, végül stabil állapotban szállították kórházba. Azt még nem tudni, hogy műszaki hiba vagy mulasztás okozta-e a balesetet, szakértők bevonásával vizsgálják. Az építkezésen dolgozó munkásoknak pedig soron kívüli munkavédelmi oktatást tartanak.