Kiugrott a felboruló daruból Debrecenben, mentőhelikopter sietett a helyszínre

Másodpercekkel a baleset előtt kiugrott a fülkéből, súlyosan megsérült egy férfi egy brutális darubalesetben Debrecenben a minap.
2026. május 14., csütörtök 11:02
Egy helyi építkezésen vált instabillá a daru, majd az épület irányába megdőlt. A darukezelő a veszélyt észlelve kiugrott a szerkezetből, mentőhelikoptert is riasztottak hozzá, végül stabil állapotban szállították kórházba. Azt még nem tudni, hogy műszaki hiba vagy mulasztás okozta-e a balesetet, szakértők bevonásával vizsgálják. Az építkezésen dolgozó munkásoknak pedig soron kívüli munkavédelmi oktatást tartanak.

 

