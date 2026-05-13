Lepukkant, ablak nélküli ronccsal próbált menekülni egy 15 éves fiú a rendőrök elől - Fotó
Fának csapódott egy sofőr Balassagyarmatnál, fotókon a roncs
Lesodródott az útról, árokba csapódott és fának ütközött egy autó hétfőn délután Balassagyarmat külterületén a 22-es számú főúton - írta meg szerdán a NOOL.
A fának hajtó piros Suzuki Swift eleje alaposan megrongálódott, a motorháztető szinte papírként gyűrődött össze.
Kapás Márton, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a lap érdeklődésére korábban kifejtette, hogy az esethez a balassagyarmati hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a kocsit, amiben ketten utaztak.
Hangsúlyozta, hogy a baleset során személyi sérülés nem történt.
Nyitókép: Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
