Fának csapódott egy sofőr Balassagyarmatnál, fotókon a roncs

Lesodródott az útról, árokba csapódott és fának ütközött egy autó hétfőn délután Balassagyarmat külterületén a 22-es számú főúton - írta meg szerdán a NOOL.

A fának hajtó piros Suzuki Swift eleje alaposan megrongálódott, a motorháztető szinte papírként gyűrődött össze.

Kapás Márton, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a lap érdeklődésére korábban kifejtette, hogy az esethez a balassagyarmati hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a kocsit, amiben ketten utaztak.

Hangsúlyozta, hogy a baleset során személyi sérülés nem történt.



