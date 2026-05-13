Meglepő KRESZ-tények a biztonsági öv használatáról

Hat kivételes eset is van, amikor teljesen szabályos öv nélkül közlekedni.
2026. május 13., szerda 12:20
A biztonsági öv története több mint hatvan évvel ezelőtt kezdődött, amikor a Volvo egyik modelljében először jelent meg a hárompontos megoldás. Az új rendszer annyira hatékonynak bizonyult, hogy rövid idő alatt világszerte elterjedt, és rengeteg halálos baleset kimenetelét változtatta meg - számolt be róla a vezess.hu.

A legtöbb sofőrnek és utasnak már reflex a mozdulat, azonban sokak még mindig megspórolják az eszköz használatát.

Pedig alapvetően kötelező, mégis vannak helyzetek, amikor teljesen szabályos öv nélkül közlekedni.

A KRESZ ugyanis néhány esetben kivételt enged. Ezek között olyan szituációk is vannak, amelyek nap mint nap előfordulnak az utakon.

A legtöbben pontosan tudják, hogy egy ellenőrzésnél komoly bírság járhat a becsatolatlan övért, mégis kevesebben ismerik azokat a különös eseteket, amelyeket maga a KRESZ sorol fel:

  • hátramenetben közlekedő jármű vezetőjének,
  • orvosi igazolással rendelkező személynek,
  • taxi vezetőjének utasszállítás közben,
  • mentőautó betegellátó részében utazóknak bizonyos esetekben,
  • lakott területen közlekedő menetrend szerinti autóbuszon, illetve
  • olyan menetrend szerinti buszon, ahol álló utasokat is szállíthatnak.

 

