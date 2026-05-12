Emberölés Debrecenben, barátjával végzett egy férfi

A bűnügyi igazgatóság a napokban fejezte be annak az ügynek a vizsgálatát, melyben évekkel ezelőtt egy férfi végzett a barátjával Debrecenben.

Az eset még 2024. november 11-én délelőtt történt, amikor a 41 éves férfi bejelentést tett a rendőrségen arról, hogy holtan találta a barátját a nappalijában. A rendőrök a szemle során megállapították, hogy a férfi halálát idegenkezűség okozta - számolt be róla kedden a police.hu.

Az adatok szerint a bejelentő és az áldozat közösen iszogattak, majd este elszámolási vita alakult ki közöttük és összeverekedtek. A 42 éves férfi azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A rendőrök előállították, kihallgatták, majd bűnügyi őrizetbe vették a nyíregyházi bántalmazót, a bíróság pedig a letartóztatásáról döntött.