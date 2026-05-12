debrecen
barát
emberölés

Emberölés Debrecenben, barátjával végzett egy férfi

Emberölés Debrecenben, barátjával végzett egy férfi
Még meg is lopta.
2026. május 12., kedd 13:36
A bűnügyi igazgatóság a napokban fejezte be annak az ügynek a vizsgálatát, melyben évekkel ezelőtt egy férfi végzett a barátjával Debrecenben.

Az eset még 2024. november 11-én délelőtt történt, amikor a 41 éves férfi bejelentést tett a rendőrségen arról, hogy holtan találta a barátját a nappalijában. A rendőrök a szemle során megállapították, hogy a férfi halálát idegenkezűség okozta - számolt be róla kedden a police.hu.

Az adatok szerint a bejelentő és az áldozat közösen iszogattak, majd este elszámolási vita alakult ki közöttük és összeverekedtek. A 42 éves férfi azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A rendőrök előállították, kihallgatták, majd bűnügyi őrizetbe vették a nyíregyházi bántalmazót, a bíróság pedig a letartóztatásáról döntött.

Fotó: police.hu

A bűnügyi igazgatóság halált okozó testi sértés miatt indított eljárást, azonban az ügy teljes körű felderítése során átminősítette ezt nyereségvágyból és aljas indokból vagy célból elkövetett emberölés bűntettre.

A nyomozók látókörébe került a gyanúsított egyik ismerőse is, ugyanis kiderült, hogy a verekedést követően a férfi felhívta őt magához. Átgondolták, mit tegyenek, majd arra jutottak, hogy elveszik az áldozat pénzét. A 46 éves férfi zsebre tette a zsákmányt, majd távozott a lakásból, a 41 éves tettes csak ezt követően tárcsázta a segélyhívót.

A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a 46 éves budapesti lakost is, neki bűnpártolás miatt kell felelnie. 

A bűnügyesek végül a napokban fejezték be az ügyet, és az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek.

Nyitókép: police.hu

 

