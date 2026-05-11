Dráma Balatongyörökön, mentőket és tűzoltókat is riasztottak

Vasárnap egy bajba jutott ember miatt riasztották a tűzoltókat Balatongyörökön, ahol a hozzátartozók nem tudtak bejutni az érintett ingatlanba - tudatta közleményében a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A honlapjukon közölték, hogy a Vadrózsa utcában történt esetnél a keszthelyi hivatásos tűzoltók avatkoztak be. Bejutottak a lakásba, ahol megtalálták az embert, aki rosszul lett. A segítségre szoruló lakót ezt követően átadták a mentőknek.



