Dráma Balatongyörökön, mentőket és tűzoltókat is riasztottak

Versenyt futottak az idővel.
2026. május 11., hétfő 10:56
Vasárnap egy bajba jutott ember miatt riasztották a tűzoltókat Balatongyörökön, ahol a hozzátartozók nem tudtak bejutni az érintett ingatlanba - tudatta közleményében a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A honlapjukon közölték, hogy a Vadrózsa utcában történt esetnél a keszthelyi hivatásos tűzoltók avatkoztak be. Bejutottak a lakásba, ahol megtalálták az embert, aki rosszul lett. A segítségre szoruló lakót ezt követően átadták a mentőknek.

A nyitókép illusztráció: mentok.hu


 

 

