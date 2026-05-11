2026. május 11. hétfő, Ferenc
Szabálytalan autós borított fel egy kocsit Pesterzsébeten

Felborult egy autó azután, hogy egy másik kocsinak ütközött Pesterzsébeten vasárnap.
2026. május 11., hétfő 10:27
A szemtanúk szerint a piros autó sofőrje nem állt meg a STOP-táblánál, majd a zöld kocsi oldalának ütközött, amitől az felborult és szilánkosra tört. A sofőrjét, egy nőt csak a szélvédő körbevágása után tudták kiemelni, majd kórházba vitték. A piros kocsi pedig beszakított egy kerítést, annak az autónak a sofőrje viszont nem sérült meg. A baleset körülményeit még vizsgálják.

 

