Terelőbújának ütközött, majd az árokba csapódott az M6-oson

A sofőr a kihajtónál egy zöld terelőbójának ütközött, majd felborította a kijáratot jelző táblát és a vízelvezető árokba zuhant. A sofőr egyedül volt a kocsiban, és elképzelhetőnek tartják, hogy elaludt a volánnál. A baleset után beszorult a roncsba, feszítővágóval emelték ki onnan, és kórházba vitték.

A baleset körülményeit még vizsgálják.