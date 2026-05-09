Droghálózatot számoltak fel a rendőrök Szabolcsban
Tájékoztatásuk szerint a nyomozók az M3-as autópálya Kálmánházi pihenőhelyén ütöttek rajta a szervezett droghálózat két tagján, autójukból egy kilogramm kábítószert foglaltak le.
Hozzátették, a futárok Baktalórántházára tartottak, ahol társaikkal rendszeresen terítették a kábítószert. Elfogásuk után a nyomozók folytatták az adatgyűjtést és azonosították a hálózat többi tagját is. Úgy fogalmaztak, a rokonokból álló társaság összehangoltan végezte tevékenységét, elosztották a területet és a beszerzett drogot, de ha kellett, akkor ki is segítették egymást, "hogy a fogyasztókat időben tudják kiszolgálni a kért mennyiséggel".
A nyíregyházi rendőrök egyszerre több helyszínre szerveztek rajtaütést, amibe bevonták a Jonatán Közterületi és Támogató Alosztály és a Készenléti Rendőrség erőit is, így félszáz rendőr csapott egyszerre le Baktalórántházán. Elfogták a drog beszerzését és a szervezet tevékenységét irányító férfit és a család körébe tartozó további kilenc terjesztőt is.
A rendőrség közölte, a család látványosan gazdagodott, pedig munkahelye egyiküknek sem volt. A hálózat vezetője luxuskörülmények között élt, arany ékszereket, márkás ruhákat, autókat vásárolt, ezeket a nyomozók a vagyonvisszaszerzés érdekében lefoglalták.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
