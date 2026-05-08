Büntetőfékező teslás miatt történt súlyos motorosbaleset - Videóval

A felvételen jól látszik, amint a piros autó sofőrje látszólag minden ok nélkül, állóra fékezi az autóját a forgalom közepén. A mögötte érkező autós, hogy elkerülje az ütközést a középső sávba rántotta a kormányt, ám ekkor érkezett a holttérből egy motoros. Összeütköztek, a motor pedig több tíz méteren át csúszott az aszfalton. A motoros megsérült, a vétkes sofőr pedig megállás után, a saját kocsiját megvizsgálva, segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről.

A balesetet a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja.