Salgó várának régészeti feltárását mutatják be Salgótarjánban

A Vár a város felett, Salgótarján - Salgóvár régészeti kutatása című kiállítás csütörtöki megnyitóján Kreicsi Bálint polgármester köszöntőjében a város ékkövének, szimbólumának nevezte a 12. században épített várat, amelynek turisztikai szerepét is méltatta - áll az MTI közleményében.

Shah Gabriella, a Dornyay Béla Múzeum igazgatója azt emelte ki, hogy a vármegyében mindössze három régész dolgozik. Összehasonlításul megemlítette, hogy a miskolci Hermann Ottó Múzeum régészeti részlegének annyi munkatársa van, mint a salgótarjáni múzeumnak a földalatti részleggel együtt.

Szolnoki Tamás régész, a tárlat kurátora a kiállításról elmondta, hogy a falakon tablók ismertetik meg a vár történetét, a tárlókban látható régészeti leletek a 2025-ös ásatáson, illetve az 1981-84 között és a 2000-es évek elején végzett feltárásokon kerültek elő.