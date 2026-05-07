Salgó várának régészeti feltárását mutatják be Salgótarjánban
A Vár a város felett, Salgótarján - Salgóvár régészeti kutatása című kiállítás csütörtöki megnyitóján Kreicsi Bálint polgármester köszöntőjében a város ékkövének, szimbólumának nevezte a 12. században épített várat, amelynek turisztikai szerepét is méltatta - áll az MTI közleményében.
Shah Gabriella, a Dornyay Béla Múzeum igazgatója azt emelte ki, hogy a vármegyében mindössze három régész dolgozik. Összehasonlításul megemlítette, hogy a miskolci Hermann Ottó Múzeum régészeti részlegének annyi munkatársa van, mint a salgótarjáni múzeumnak a földalatti részleggel együtt.
Szolnoki Tamás régész, a tárlat kurátora a kiállításról elmondta, hogy a falakon tablók ismertetik meg a vár történetét, a tárlókban látható régészeti leletek a 2025-ös ásatáson, illetve az 1981-84 között és a 2000-es évek elején végzett feltárásokon kerültek elő.
Felidézte, hogy a vár alatti területen hatalmas őskori réteggel találkoztak. Az ásatáson találtak Ferdinánd-érmét, valamint Szulejmán-akcsét a 16. századból.
A kiállításon az őskori leletek között vannak pattintott kőeszközök, orsókarika, kerámiatöredékek, az 1981 és 2006 közötti ásatásokból például 15. századi könyvkeret, 16. századi, Szent Pált ábrázoló kályhacsempe vagy tál alakú kályhaszem is látható.
A 2025-ös ásatás eredményei között van ezüst hajtű, dénár, török akcse, ólom puskagolyó, ruhakapocs, csizmapatkó, nyílhegy, ácskapocs, de látható egyenes hátú kés, vagy sodronying darabja is.
A nógrádi megyeszékhely és a szlovákiai Sátorosbánya önkormányzata közösen nyújtott be nyertes pályázatot az Interreg Magyarország-Szlovákia Együttműködési Programra, és több mint 216 ezer eurót nyertek a Két vár, egy család című projektre, amelynek célja a kulturális örökség megóvása, Salgó és Somoskő várainak állagmegóvása és a turisztikai élmény növelése határon átnyúló együttműködéssel.
Sátorosbánya a főbejárati kapu és az ágyútorony rekonstrukcióját végzi el, és megújítja a forrás környékét Somoskő váránál, míg Salgótarján és a Dornyay múzeum a salgói vár és környezete fejlesztését tűzte ki célul.
Pénteken háromnapos régészeti konferencia kezdődik a múzeumban, a programot kirándulások színesítik, és levetítik a Vár a város felett című filmet is.
