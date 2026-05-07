Botrányos, ami a Szentendrei úton történt – videón a felháborító húzás

A hatóságok már intézkedtek.
2026. május 07., csütörtök 15:15
Újabb megdöbbentő esetet hozott nyilvánosságra szerdán a Budapesti Autósok Közössége.

A videót készítő sofőr a fővárosban, a Szentendrei úton haladt, amikor az előtte haladó Tesla érthetetlen módon hirtelen elkezdett fékezni. A kamerás kocsi vezetője ekkor megpróbálta elkerülni az ütközést és a középső sáv felé kormányzott, ám a holtteréből pont jött egy motoros, a baleset pedig már elkerülhetetlen volt. 

A kétkerekű vezetője elesett, majd hosszú métereken át csúszott az aszfalton, és úgy tudni, meg is sérült.


A felvétel beküldője szerint a teslás nem messze onnan félreállt, ám miután megnézte a saját autóját, elhajtott a helyszínről. 

A rendőrség intézkedett, az ütközés körülményeit pedig hatósági eljárás keretében tisztázhatják. 

 

