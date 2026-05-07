Időjárás-jelentés: hétvégén berobbanhat a nyár

Csütörtökön nyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet, de keleten még reggel is maradhatnak felhős területek. A csapadék súlypontja északkelet, kelet felé helyeződik, miközben a csapadékgócok számossága, illetve intenzitása is csökken. Hajnalra foltokban párássá válik a levegő, helyenként köd is képződhet. A déli, délnyugati szél a Dunántúlon és a középső országrészben északnyugatira fordul, és időnként megélénkül. Az éjszaka első felében a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul.

Pénteken a dél, délnyugat felől felvonuló fátyolfelhőzet és - a többnyire kevés - gomolyfelhő mellett sok napsütés várható, majd estétől, késő estétől délen, délkeleten elkezd megvastagodni a felhőzet. Főként az északkeleti, keleti harmadban helyenként zápor, zivatar kialakulhat, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak helyenként élénkülhet meg. A zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.

Szombaton nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Napközben néhol lehet zápor, zivatar. Az északkeleti, északi szél a Tiszántúlon megélénkülhet. Hajnalban 8 és 14, délután 21 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.

Vasárnap sok napsütésre számíthatunk gomolyfelhőkkel, legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor. A déli, délkeleti szél a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 7 és 14, délután 24 és 28 fok között valószínű - áll a HungaroMet előrejelzésében.



