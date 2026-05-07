2026. május 07. csütörtök, Gizella
Rendkívüli hír: Fennforgás van a magyar-ukrán határon
Az ukrán oldalon folyamatban lévő energetikai javítás miatt szünetel a határforgalom a barabási közúti határátkelőhelyen május 7-én 10 órától - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a police.hu-n.
2026. május 07., csütörtök 11:39
Azt írták, a leállás a ki- és belépő irányú forgalmat egyaránt érinti. 

A rendőrség arra kéri az Ukrajnába utazókat, hogy

 a határátlépéshez válasszák a beregsurányi, tiszabecsi, vagy a záhonyi közúti határátkelőhelyek valamelyikét.

Forrás: MTI / A nyitókép illusztráció: police.hu

 

