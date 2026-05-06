Kitüntették az életmentő villamosvezetőket

Váltva küzdöttek egy utas életéért.
2026. május 06., szerda 14:25
Ahogy arról beszámoltunk, a minap egy 50 év körüli férfi minden előzetes jel nélkül összeesett és elvesztette eszméletét egy villamoson, Debrecenben. A riadt utasok azonnal jelezték a történteket a járművezetőnek, aki gyorsan felismerte a súlyos helyzetet: a férfi ekkor már nem lélegzett.

A villamos 21 éves vezetője kezdte meg az újraélesztést, majd egyik kollégájával a mentők megérkezéséig folytatták az életmentő mellkasi nyomásokat. 

Büszkék vagyunk Bara János és Koszta Péter villamosvezetőkre, akiket a mentők ki is tüntettek az életmentésért.


Nyitókép: Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-oldala

 

