Kitüntették az életmentő villamosvezetőket
Ahogy arról beszámoltunk, a minap egy 50 év körüli férfi minden előzetes jel nélkül összeesett és elvesztette eszméletét egy villamoson, Debrecenben. A riadt utasok azonnal jelezték a történteket a járművezetőnek, aki gyorsan felismerte a súlyos helyzetet: a férfi ekkor már nem lélegzett.
A villamos 21 éves vezetője kezdte meg az újraélesztést, majd egyik kollégájával a mentők megérkezéséig folytatták az életmentő mellkasi nyomásokat.
Büszkék vagyunk Bara János és Koszta Péter villamosvezetőkre, akiket a mentők ki is tüntettek az életmentésért.
Nyitókép: Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-oldala
