Borzalom a debreceni villamoson, egy utas életéért kellett küzdeni

Drámai jelenetek játszódtak le az egyik debreceni villamoson hétfőn dél körül.

A Dehir.hu megkeresésére az Országos Mentőszolgálat megerősítette, hogy a járat egyik utasát újra kellett éleszteni a Piac utcán.

A szakemberek küzdelmét siker koronázta, így meg tudták menteni az 50 év körüli férfi életét, és a beteget ezt követően stabil állapotban szállították kórházba a mentők.

Az esetet követően a DKV is beszámolt a történtekről.