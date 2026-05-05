Borzalom a debreceni villamoson, egy utas életéért kellett küzdeni
Drámai jelenetek játszódtak le az egyik debreceni villamoson hétfőn dél körül.
A Dehir.hu megkeresésére az Országos Mentőszolgálat megerősítette, hogy a járat egyik utasát újra kellett éleszteni a Piac utcán.
A szakemberek küzdelmét siker koronázta, így meg tudták menteni az 50 év körüli férfi életét, és a beteget ezt követően stabil állapotban szállították kórházba a mentők.
Az esetet követően a DKV is beszámolt a történtekről.
A városi közlekedési vállalat közösségi oldalán megnevezték a villamosvezetőt, aki elsőként látott hozzá az eszméletlen utas újraélesztéséhez.
Mint írták, később egy másik munkatársa is csatlakozott az életmentéshez.
Köszönjük Bara János és Koszta Péter kollégáinknak a hősies helytállásukat!
– fogalmaztak a bejegyzésben.
A nyitókép illusztráció: DKV Debreceni Közlekedési Zrt. Facebook-oldala
