Borzalom a debreceni villamoson, egy utas életéért kellett küzdeni

A járat vezetője kezdett hozzá az újraélesztéshez.
2026. május 05., kedd 12:52
Drámai jelenetek játszódtak le az egyik debreceni villamoson hétfőn dél körül. 

A Dehir.hu megkeresésére az Országos Mentőszolgálat megerősítette, hogy a járat egyik utasát újra kellett éleszteni a Piac utcán. 

A szakemberek küzdelmét siker koronázta, így meg tudták menteni az 50 év körüli férfi életét, és a beteget ezt követően stabil állapotban szállították kórházba a mentők. 

Az esetet követően a DKV is beszámolt a történtekről. 

A városi közlekedési vállalat közösségi oldalán megnevezték a villamosvezetőt, aki elsőként látott hozzá az eszméletlen utas újraélesztéséhez. 

Mint írták, később egy másik munkatársa is csatlakozott az életmentéshez. 

Köszönjük Bara János és Koszta Péter kollégáinknak a hősies helytállásukat! 

– fogalmaztak a bejegyzésben.

A nyitókép illusztráció: DKV Debreceni Közlekedési Zrt. Facebook-oldala

 

