Rejtélyes harapásnyomokkal találtak egy holttestet, kiderült, ki az áldozat

Megrázó körülmények között találták meg egy napok óta eltűnt férfi holttestét Romániában, a Hargita megyei Farkaslaka közelében – számolt be kedden a Maszol. A 65 éves férfi múlt hét elején indult el az erdőbe, ahonnan soha nem tért vissza.

Napokig hiába keresték, míg végül egy erdész bukkant rá a testére egy erdős területen, a Kalonda-tető környékén.

Kovács Lehel, a község polgármestere megerősítette, hogy a férfi testén súlyos sérülések voltak.

A férfi testén, lábán, nyakán harapásnyomok voltak, amik medvétől származhattak

– idézte a hírportál.