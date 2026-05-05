Rejtélyes harapásnyomokkal találtak egy holttestet, kiderült, ki az áldozat
Megrázó körülmények között találták meg egy napok óta eltűnt férfi holttestét Romániában, a Hargita megyei Farkaslaka közelében – számolt be kedden a Maszol. A 65 éves férfi múlt hét elején indult el az erdőbe, ahonnan soha nem tért vissza.
Napokig hiába keresték, míg végül egy erdész bukkant rá a testére egy erdős területen, a Kalonda-tető környékén.
Kovács Lehel, a község polgármestere megerősítette, hogy a férfi testén súlyos sérülések voltak.
A férfi testén, lábán, nyakán harapásnyomok voltak, amik medvétől származhattak
– idézte a hírportál.
A helyszínre érkező rendőrök is veszélybe kerültek, amikor – a beszámoló szerint – egy medve a közelben tartózkodott, és csak zajkeltéssel tudták elriasztani. A hatóságok már a fegyverhasználatra is felkészültek.
Az áldozatot a környéken természetközeli, magányos életet élő emberként ismerték. Rendszeresen járta az erdőt, így eltűnése különösen aggasztó volt a helyiek számára.
Az ügyben hivatalos vizsgálat indult: a holttestet igazságügyi boncolásra szállították, a rendőrség pedig minden körülményt tisztázni kíván. Egyelőre nem zárható ki a medvetámadás, de a pontos halálokot szakértők állapítják meg.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
