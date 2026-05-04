Lámpaoszlopot döntött ki és kamiont sodort el egy utasszállító, videón a sokkoló baleset
Rendkívül veszélyes incidens történt az Egyesült Államokban: egy leszálláshoz készülő utasszállító repülőgép kamiont és egy lámpaoszlopot is elsodort a kifutópálya közelében – számolt be hétfőn az airportal.hu.
Az United Airlines Velencéből érkező, Newarkba tartó járata 2026. május 3-án, a végső megközelítés során került veszélyesen közel a földhöz. A Boeing 767-400ER futóműve vagy törzsének alsó része eltalált egy, az autópályán haladó teherautót, valamint egy lámpaoszlopot is.
A fedélzeten 221 utas és 10 fős személyzet tartózkodott, de csodával határos módon senki nem sérült meg. A teherautó sofőrje viszont könnyebb sérüléseket szenvedett, őt kórházba szállították.
A Federal Aviation Administration és a légitársaság tájékoztatása szerint a gép ennek ellenére biztonságosan leszállt, majd saját hajtóműveivel a kijelölt helyére gurult.
A National Transportation Safety Board már vizsgálja az esetet, és bekérte a repülési adatrögzítőt, valamint a pilótafülke hangrögzítőjét is. A légitársaság belső vizsgálatot indított, a pilótákat ideiglenesen felfüggesztették.
A repülőgép futóművének egyik kereke, illetve a törzs alsó része sodorhatta el a járművet és az oszlopot.
A történtek után a futópályát ideiglenesen lezárták, majd átvizsgálást követően újra megnyitották.
