Lámpaoszlopot döntött ki és kamiont sodort el egy utasszállító, videón a sokkoló baleset

Rendkívül veszélyes incidens történt az Egyesült Államokban: egy leszálláshoz készülő utasszállító repülőgép kamiont és egy lámpaoszlopot is elsodort a kifutópálya közelében – számolt be hétfőn az airportal.hu.

Az United Airlines Velencéből érkező, Newarkba tartó járata 2026. május 3-án, a végső megközelítés során került veszélyesen közel a földhöz. A Boeing 767-400ER futóműve vagy törzsének alsó része eltalált egy, az autópályán haladó teherautót, valamint egy lámpaoszlopot is.

A United Airlines Boeing 767 flying in from Venice just clipped a bakery truck on the New Jersey Turnpike on final approach to Newark.



The landing gear hit the driver's-side window. The plane also took out a light pole. 221 passengers on board.



