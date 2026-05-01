Olaszországban több ezer embert menekítettek ki egy erdőtűz miatt

A tűz néhány napja lobbant fel Pisa és Lucca között. Különösen súlyosan érintett a Monte Faeta-hegy közelében fekvő San Giuliano Terme település, ahol az éjszaka folyamán tovább romlott a helyzet. Csütörtök este a helyi hatóságok elrendelték az összes lakos evakuálását, akiket átmenetileg menedékhelyekké átalakított tornatermekben helyeznek el.

May 1, 2026



A Pisa közvetlen közelében található Monte Faeta környéke népszerű nyaralóhely, különösen a túrázók körében. A régió vezetője, Eugenio Giani "nagyon súlyosnak" minősítette a helyzetet.

A tűzoltóság szerint többtucatnyi mentőalakulat dolgozik a helyszínen, tűzoltó-repülőgépek és -helikopterek támogatásával. Az oltásra katonákat is kivezényeltek. A helyi hatóságok szerint a tűz megfékezése nehéznek bizonyul, mivel a szél szítja a lángokat.

Forrás: MTI