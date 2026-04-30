Cristiano Ronaldo 970 gólnál tart

Cristiano Ronaldo 970 gólnál tart
Pályafutása 970. gólját szerezte Cristiano Ronaldo szerdán, amikor fejjel betalált szaúdi labdarúgócsapata, az al-Nasszr hazai bajnoki mérkőzésén, melyet az al-Ahlival vívott, s 2-0-ra nyert meg - közölte az MTI.
2026. április 30., csütörtök 19:00
Az arab ország futballélvonalának rangadóján az ötszörös aranylabdás portugál csatár juttatta vezetéshez együttesét, amely négy fordulóval a zárás előtt 79 ponttal vezeti a tabellát, az egy meccsel kevesebbet játszó, 71 pontos al-Hilal és a 66 pontos al-Ahli előtt.


Ronaldo a 970 góljából klubcsapataiban 827-et szerzett, a portugál válogatottban pedig 143 alkalommal volt eddig eredményes. A 41 éves játékos célja, hogy elérje az 1000-es álomhatárt, góljai további gyarapításához a szaúdi bajnoki és kupamérkőzések mellett lehetőséget kínál neki a nyári világbajnokság is.

Nyitókép: Cristiano Ronaldo X-oldala

 

