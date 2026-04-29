2026. április 29. szerda, Péter
17°C Budapest
templom
tűz
erdély

Szinte porig égett egy templom Dióshalmon, borzasztó látvány

A görög-katolikus templomban hatalmas lángok csaptak fel a minap az erdélyi Dióshalmon, úgy tudjuk, senki sem sérült meg.
Vágólapra másolva!

Kiderült, hogy az elmúlt napokban felújítási munkálatokat végeztek a templomban, a helyiek szerint a hegesztés során egy szikra okozhatta a tüzet, ami aztán gyorsan szétterjedt az épületben. 

Dióshalmon mindenkit sokkoltak a történtek, a helyiek már nagyon várták ugyanis, hogy befejeződjön az építkezés. Hogy pontosan mi okozta a tüzet még vizsgálják.

 

Tovább a címoldalra