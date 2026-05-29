Drón csapódott be egy romániai panelházba
A lakásban két személy tartózkodott, akiknek sikerült kimenekülniük. A panelházból mintegy 70 ember menekült ki a maga erejéből, illetve a helyszínre érkező katasztrófavédelmi erők segítségével.
A katonai tűzoltók eloltották a tüzet. A lakók közül négy embernek volt szüksége orvosi ellátásra. Ketten könnyebb horzsolásokat szenvedtek, őket kórházba vitték, két embert pedig pánikroham miatt a helyszínen láttak el a mentőorvosok.
A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint péntekre virradóra Oroszország mintegy 50 drónnal támadott ukrajnai folyami kikötőket. A galaci robbanást okozó Gerany 2 típusú kamikazedrónt hajnali 1 óra 46 perckor érzékelték először a román radarok, 1 óra 52 perckor lépett be a román légtérbe, 1 óra 56 perckor pedig eltűnt a radarok képernyőjéről.
A minisztérium közleménye szerint két F-16-os vadászgép szállt fel 1 óra 19 perckor a feteşti-i 86-os légitámaszpontról, és a román légierő egyik IAR 330 SOCAT helikoptere is segítette a légtérmegfigyelési missziót. A pilótáknak engedélyt adtak a célpontok megsemmisítésére.
A hadsereg értesítette a katasztrófavédelmi főfelügyelőséget arról, hogy a mobiltelefonokra küldött RO-Alert riasztással figyelmeztesse Tulcea, Galac (Galati) és Braila megye lakosságát a drónbecsapódások veszélyére.
A tárca szóvivőjének magyarázata szerint a vadászgépek pilótái azért nem nyitottak tüzet, mert nem sérthetik meg a szomszédos országok légterét, másrészt a kilőtt lövedékek nem veszélyeztethetik a polgári lakosságot.
Bukarest tájékoztatta szövetségeseit és a NATO főtitkárát a galaci drónincidensről, és azt kérte, hogy gyorsítsák fel a drónelhárító képességek átadását Romániának - közölte pénteken a román külügyminisztérium.
A tárca közleménye szerint Oroszország továbbra is agresszor államként viselkedik, és illegális háborút folytat, amely súlyos következményekkel jár a térség biztonságára és a civilek biztonságára nézve.
A galaci incidens súlyos és felelőtlen eszkaláció, amely miatt Románia diplomáciai lépéseket tesz
- olvasható a külügy állásfoglalásában.
A bukaresti külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy az incidens a nemzetközi jog súlyos megsértését jelenti, és Románia nem hagyja magát megfélemlíteni.
