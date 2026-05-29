Drón csapódott be egy romániai panelházba

A lakásban két személy tartózkodott, akiknek sikerült kimenekülniük. A panelházból mintegy 70 ember menekült ki a maga erejéből, illetve a helyszínre érkező katasztrófavédelmi erők segítségével.

A katonai tűzoltók eloltották a tüzet. A lakók közül négy embernek volt szüksége orvosi ellátásra. Ketten könnyebb horzsolásokat szenvedtek, őket kórházba vitték, két embert pedig pánikroham miatt a helyszínen láttak el a mentőorvosok.

A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint péntekre virradóra Oroszország mintegy 50 drónnal támadott ukrajnai folyami kikötőket. A galaci robbanást okozó Gerany 2 típusú kamikazedrónt hajnali 1 óra 46 perckor érzékelték először a román radarok, 1 óra 52 perckor lépett be a román légtérbe, 1 óra 56 perckor pedig eltűnt a radarok képernyőjéről.

A minisztérium közleménye szerint két F-16-os vadászgép szállt fel 1 óra 19 perckor a feteşti-i 86-os légitámaszpontról, és a román légierő egyik IAR 330 SOCAT helikoptere is segítette a légtérmegfigyelési missziót. A pilótáknak engedélyt adtak a célpontok megsemmisítésére.