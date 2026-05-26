Napernyő végzett egy asszonnyal, miközben a férjével vacsorázott
Megrázó tragédia történt az Egyesült Államokban, a dél-karolinai Marion-tónál: egy 56 éves nő életét vesztette, miután egy hatalmas napernyőt kapott fel a viharos szél egy tóparti étterem teraszán. A BILD keddi beszámolója szerint a baleset szombat este történt a népszerű „Lazy Gator Driftwood Grill” nevű vendéglátóhelyen.
A nő férjével vacsorázott a teraszon, amikor hirtelen erős széllökések csaptak le a környékre. A szél kiszakított egy nagyméretű napernyőt a rögzítéséből, amely a levegőbe emelkedve halálos erővel csapódott az asszonynak.
A szerkezet fej-nyak tájékon találta el az 56 éves Dana Weingert, és olyan súlyos sérülést okozott, hogy átvágta a nyaki verőerét
- nyilatkozta a halottkém, Jacqueline Blackwell.
A helyszínre érkező mentők azonnal megkezdték az újraélesztést, de az asszony életét már nem tudták megmenteni.
A Marion-tó környékén nem ritkák a hirtelen, erős széllökések, ugyanakkor a hatóságok szerint az étterem teraszát korábban nem tartották különösen veszélyes területnek. A tragédia pontos körülményeit vizsgálják.
