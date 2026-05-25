Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrádban
Garázsba csapódott egy autós Kisrebrán, videón a brutális baleset
Ketten megsérültek egy balesetben a Beszterce-Naszód megyei Kisrebra településen Romániában, miután egy autó lesodródott az útról, egy kerítésnek, majd egy ingatlan garázsának csapódott - számolt be róla hétfőn a Maszol.
A környék biztonsági kamerái rögzítették a balesetet. A felvételeken látható, amint a nagy sebességgel testet haladó kocsi sofőrje teljesen elveszíti uralmát az autó felett.
A rendőrség tájékoztatása szerint egy 30 éves férfi vezette. Kiderült, a sofőr jogosítványát korábban bevonták, így érvénytelen vezetői engedéllyel ült volán mögé.
A balesetben a sofőr, valamint egy 29 éves utas megsérült, mindkettőjüket kórházba szállították orvosi ellátásra.
+Ez is érdekelheti
Gázszivárgás miatt csaknem száz embert menekítettek ki egy lakóházból Szlovéniában
WHO: már több mint 900 gyanús esetre bukkantak a Kongói DK-ban
Cápatámadásban halt meg egy férfi az ausztráliai Nagy-korallzátonynál
Emelkedett a halálos áldozatok száma Pakisztánban, videón a vonatrobbanás
Indiában a rendkívüli melegben többen meghaltak
Pakisztánban sokan meghaltak egy vonat elleni robbantásos merényletben
Szükségállapot Disneyland közelében, tízezreket menekítettek ki - videóval
Összeomlott egy épülő toronyház a Fülöp-szigeteken, többen a romok alatt rekedtek
Rendvédelmisek hatoltak be a lengyel államfő lakásába, riasztást kaptak
Lövések dördültek a Fehér Háznál, a támadót lelőtték
Eldugult WC miatt tört ki a horror: meggyilkolta nagynénjét a 29 éves férfi