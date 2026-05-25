Garázsba csapódott egy autós Kisrebrán, videón a brutális baleset

Ketten megsérültek egy balesetben a Beszterce-Naszód megyei Kisrebra településen Romániában, miután egy autó lesodródott az útról, egy kerítésnek, majd egy ingatlan garázsának csapódott - számolt be róla hétfőn a Maszol.

A környék biztonsági kamerái rögzítették a balesetet. A felvételeken látható, amint a nagy sebességgel testet haladó kocsi sofőrje teljesen elveszíti uralmát az autó felett.



A rendőrség tájékoztatása szerint egy 30 éves férfi vezette. Kiderült, a sofőr jogosítványát korábban bevonták, így érvénytelen vezetői engedéllyel ült volán mögé.

A balesetben a sofőr, valamint egy 29 éves utas megsérült, mindkettőjüket kórházba szállították orvosi ellátásra.