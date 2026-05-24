Pakisztánban sokan meghaltak egy vonat elleni robbantásos merényletben
A tartományi fővárosban, Kvettában történt támadás áldozatai között katonák is vannak, és több mint 50 ember megsebesült - tette hozzá a tisztviselő az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva.
A robbanás következtében több vagon kisiklott, kettő pedig kigyulladt, és a közeli járművek is megrongálódtak. A források hozzátették, hogy a halottak és a sérültek között nők és gyermekek is voltak. A sérültek közül 57-et katonai kórházba, 25-öt pedig a kvettai polgári kórházba szállítottak.
A helyszínen készített felvételeken egy felhasadt, oldalára dőlt vagon látható, miközben emberek másznak a roncsok között túlélőket keresve.
Látható volt továbbá, ahogy a helyiek hordágyakon viszik el a véres áldozatokat a kisiklott vagonból, miközben fegyveres biztonsági erők felügyelik a területet.
A megkérdezett tisztviselő szerint a katonákat és családtagjaikat szállító vonat Kvetta és Pesavár között közlekedett. A vonat éppen áthaladt egy vasúti jelzőberendezésen Kvettában, "amikor egy jármű, amelyben pokolgépet rejtettek el, nekicsapódott az egyik vagonnak és hatalmas robbanást okozott" - magyarázta. Az ablakok betörtek, és a közelben parkoló járművek megsemmisültek a robbanás következtében.
Egy másik tisztviselő az AFP-nek elmondta, hogy a katonák a muzulmán áldozati ünnep, az Eid al-Adha megünneplésére készültek hazautazni.
Beludzsisztán Pakisztán legszegényebb és területét tekintve legnagyobb tartománya. Számos mutató tekintetében elmarad az ország többi részétől, különösen az oktatás, a foglalkoztatás és a gazdasági fejlődés terén. A beludzs szeparatisták azzal vádolják a pakisztáni kormányt, hogy kizsákmányolja a tartomány földgázkészleteit és bőséges ásványkincseit anélkül, hogy a helyi lakosság részesülne az azokból származó jövedelemből.
