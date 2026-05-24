Pakisztánban sokan meghaltak egy vonat elleni robbantásos merényletben

A tartományi fővárosban, Kvettában történt támadás áldozatai között katonák is vannak, és több mint 50 ember megsebesült - tette hozzá a tisztviselő az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva.

A robbanás következtében több vagon kisiklott, kettő pedig kigyulladt, és a közeli járművek is megrongálódtak. A források hozzátették, hogy a halottak és a sérültek között nők és gyermekek is voltak. A sérültek közül 57-et katonai kórházba, 25-öt pedig a kvettai polgári kórházba szállítottak.

A helyszínen készített felvételeken egy felhasadt, oldalára dőlt vagon látható, miközben emberek másznak a roncsok között túlélőket keresve.

Breaking: At least 30 people have been killed and over 70 have been injured as a train that had just picked passengers from Quetta military cantonment became target of a massive SVBIED attack in Quetta.



— The Balochistan Post - English (@TBPEnglish) May 24, 2026



Látható volt továbbá, ahogy a helyiek hordágyakon viszik el a véres áldozatokat a kisiklott vagonból, miközben fegyveres biztonsági erők felügyelik a területet.