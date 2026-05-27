Újabb földrengés volt Horvátországban
WHO: tizenháromra emelkedett az óceánjáróhoz köthető hantavírusos esetek száma
Spanyolország egy újabb fertőzöttet regisztrált a hajó karanténba került utasai közül. Az utóbbi hetekben kialakult járványban a tizenhárom hantavírusos beteg közül hárman meghaltak, de május 2. óta nem történt haláleset - írta a WHO igazgatója az X-en.
A helyzet továbbra is stabil. Azok az utasok, akik megbetegedtek, megkapják a szükséges kezelést, míg a többiek karanténban maradnak
- tette hozzá.
Áprilisban tört ki hantavírus-járvány a Hondius óceánjárón, amely mintegy 150 emberrel a fedélzetén Argentínából indult útnak, és eredeti úti célja a Zöld-foki szigetek volt. A vírus megjelenésének felfedezése után május közepén az utasok és a legénység nagy részét evakuálták Tenerifén, és a hajó május 18-án érkezett meg a rotterdami kikötőbe.
A hantavírus általában fertőzött rágcsálók vizeletével és ürülékével való érintkezés útján terjed. A WHO becslése szerint évente 10 ezer és 100 ezer között lehet a hantavírusos fertőzések száma, a betegség lefolyásának súlyossága attól függ, melyik vírusváltozat okozza a fertőzést.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Tűz ütött ki egy kóser szupermarketben London jórészt zsidók lakta Golders Green negyedében
Drogcsempész hajóra mért csapást az amerikai hadsereg, egy terrorista meghalt a támadásban
Vegyianyag szivárgás történt egy papírgyárban az Egyesült Államokban
Kukásautó ölt meg egy hajléktalan nőt, a kukások csak úgy ott hagyták
Halálos tragédia, tinik repültek ki egy autóból - Fotó
Holttestet találtak a Dunában, kiderült, ki az áldozat
Tíz hónapos kisbaba rekedt egy parkoló autóba, videón a mentőakció
Hat napnyi pokol: sokkoló vallomást tett az emberrablás túlélője
Napernyő végzett egy asszonnyal, miközben a férjével vacsorázott
Megölte volt barátnője anyját egy férfi, az egész családra rátámadt
Iskolabusz ütközött vonattal, többen meghaltak Belgiumban - videóval